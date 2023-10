Pompilio non dipende da Tognozzi, sarebbe arrivato lo stesso alla Juve

Giuseppe Pompilio non ha potuto seguire Cristiano Giuntoli a Torino la scorsa estate perché legato da un altro anno di contratto. Ma, come raccontato nei giorni dell’insediamento di Giuntoli in casa Juve, l’arrivo del suo braccio destro slitta di un anno e si materializzerà a partire dal prossimo primo luglio quando sarà scaduto il suo contratto con il Napoli. Né il suo sbarco in bianconero adesso sarà più semplice in presenza dell’addio di Tognozzi che ha deciso di accettare la proposta del Granada. Non esiste alcun tipo di collegamento, Pompilio sarebbe arrivato in ogni caso, notizia già raccontata, vecchia di mesi e mesi, e che sarà operativa la prossima estate.

Foto: twitter Juve