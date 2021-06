Manfredonia: “Il malore di Eriksen diverso dal mio. La medicina oggi è all’avanguardia”

Lionello Manfredonia è tra i calciatori che come Eriksen hanno accusato gravi malori in campo ma ce l’hanno fatta, anche se l’ex Lazio ha dovuto abbandonare il calcio.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Manfredonia ha raccontato la sua esperienza paragonandola a quella del danese dell’Inter.

Queste le sue parole: “Il mio e il suo caso sono molto diversi. Oggi la medicina è molto avanti rispetto a 30 anni fa. Per fortuna, da quel che ho capito, Eriksen, a differenza del mio caso, è arrivato in ospedale che respirava già da solo. Io sono stato messo in coma farmacologico per vari giorni. Poi venni risvegliato lentamente. Non so se ha avuto il mio stesso problema, ma sicuramente oggi le tecniche di intervento sono più evolute. Tornare a giocare? Non lo so, io glielo auguro, vuol dire che sta bene, che ha avuto un problema risolvibile”.

Foto: Twitter Inter