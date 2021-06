Muamba, Antognoni, Manfredonia: i sopravvissuti come Eriksen

Christian Eriksen non è stato l’unico caso, per fortuna, di calciatori che si sono salvati dopo un problema cardiaco in campo, anzi. Ci sono diversi esempi e alcuni di questi fanno anche sperare in un ritorno in campo del danese.

Fabrice Muamba, Lionello Manfredonia, Giancarlo Antognoni, David Ginola, e ora si aggiunge Christian Eriksen a quelli che ce l’hanno fatta. I sopravvissuti a un malore o a un terribile scontro di gioco. Muamba e Manfredonia smisero di giocare, ma sono vivi, però come detto, ci sono casi come quello di Antognoni (anche se un pò differente) che fanno ben sperare per Eriksen.

Partendo da Muamba, ex centrocampista del Bolton, che pochi minuti dopo il crollo sul campo di Christian Eriksen ha postato su Twitter un messaggio di preghiera, ebbe un arresto cardiaco il 17 marzo 2012, in una gara giocata nello stadio del Tottenham. Muamba all’epoca aveva 23 anni. Il suo è il caso più clamoroso, visto che trascorse ben 78 minuti senza battito del cuore, in uno stato di morte apparente. Dopo una ripetuta serie di scariche del defibrillatore, sul prato e in ambulanza, il cuore tornò a battere e fu trasportato all’Heart Attack Center del London Chest Hospital, ricoverato in terapia intensiva. Il timore che il malore potesse aver lasciato danni permanenti svanì due giorni dopo, quando Muamba ricominciò a muovere le gambe e riconobbe la famiglia, rispondendo alle domande.