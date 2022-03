Mané: “Coppa d’Africa grandiosa, ora sogno il mondiale con il Senegal. Mbappé? Venga al Liverpool”

Intervistato da France Football, il calciatore del Liverpool Sadio Mané ha parlato del suo rapporto con la Nazionale: “Ho un sogno, vincere il mondiale con il Senegal: prima dovremo qualificarci, ma io voglio credere in progetti un po’ folli. Se ci riusciremo, penso che diventerei anche un candidato per vincere il Pallone d’Oro. La vittoria della Coppa d’Africa mi ha fatto provare sentimenti che non avevo mai vissuto, è stato grandioso. Si tratta della prima volta che mi capita con tale intensità, mi ci è voluto molto tempo per realizzarla. È come se tutto fosse stato bloccato nella mia testa”.

Mané parla anche del Liverpool: “La mia unica ossessione è continuare a vincere. Il mio motore è questo: vincere, vincere e vincere! Certo, ci sono molti grandi giocatori o grandi allenatori che mi piacciono molto, ma al Liverpool ho questo lo ho già. Più che grandi giocatori, voglio grandi titoli”.

Il senegalese parla di Mbappé, in Spagna dato vicinissimo al Real Madrid: “Ovviamente mi piacerebbe giocare con lui. Sarebbe un attacco eccezionale, ma è lui che deve venire al Liverpool. Sono certo che gli piacerebbe”.

Foto: Twitter Liverpool