Mbappé-Real, definite le cifre del contratto. Marca in prima pagina: “Firma entro venerdì”

Kylian Mbappé sarà presto un giocatore del Real Madrid: ne è sicuro il quotidiano spagnolo Marca, che apre la sua edizione odierna con i dettagli di quello che potrebbe diventare uno dei colpi più importanti messi a segno da Florentino Perez. Nei giorni scorsi, riferisce il giornale, le trattative si sarebbero notevolmente intensificate, con il patron dei Blancos che ha aumentato il pressing su quel fuoriclasse francese che da tempo rappresenta il suo obiettivo di mercato numero uno.

La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva, con la firma sul contratto che, secondo il quotidiano, arriverà entro la giornata di venerdì. Per l’annuncio ufficiale, in ogni caso, bisognerà aspettare la fine della stagione, dal momento che il Real Madrid è rispettoso delle formalità e non vuole fare uno sgarbo al Paris Saint-Germain. Questione cifre: Mbappé (in scadenza di contratto con il club della capitale francese) riceverà un bonus alla firma fra i 60 e gli 80 milioni di euro, oltre a un contratto da 25 milioni a stagione.

Foto: Prima pagina Marca