Mandragora-Torino, il faro giusto per le speranze di Nicola

Rolando Mandragora al Torino. Quasi sul gong del mercato, come era chiaro da sabato quando vi abbiamo anticipato come i dialoghi con la Juve (che all’inizio hanno compreso anche Rugani, situazione ancora da chiarire) avrebbero potuto portare a una fumata bianca. E così è stato, in prestito con obbligo di riscatto tra diciotto mesi, malgrado qualche piccolo ritardo sulla tabella di marcia. Ma alla fine è andata proprio così, l’Udinese è ormai un ricordo per Mandragora, il faro giusto per gli obiettivi salvezza di Nicola. Nella speranza che il centrocampista possa mantenere le promesse che erano altissime qualche anno fa, ma senza l’invocato ritorno sul piano della continuità.

Foto: Twitter Udinese