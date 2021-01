Esclusiva: Mandragora e Rugani per il Toro, NKoulou-Rennes. Domani vertice

Domani vertice per chiudere una tripla operazione. Vertice tra Juve e Torino, probabilmente a Milano, funziona così: il Torino è sempre più vicino a Rolando Mandragora, anche se un intermediario italiano negli ultimi giorni ha ingarbugliato un po’ la situazione, ma adesso ci siamo quasi. Il Torino ha individuato in Rugani il difensore per sostituire NKoulou (in scadenza) per uno scambio che sta prendendo consistenza. Con il placet della Juve, ecco perché domani serve un doppio incontro in modo da liberare Mandragora ora all’Udinese. Per Rugani sullo sfondo resta il Parma, ma oggi è dietro.

Foto: Twitter Udinese