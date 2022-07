Mandragora-Fiorentina: il programma delle visite di domani

Rolando Mandragora è un gran colpo per il centrocampo della Fiorentina. Gli accordi sono per 4 anni più opzione, ieri le intese definitive con il suo agente Luca De Simone. La Juventus otterrà 8,5 milioni più un bonus di 500 mila euro in caso di qualificazione Champions della Fiorentina. Questo il programma delle visite di domani a Roma: alle 10 al Gemelli per poi proseguire a Villa Stuart dalle 12.

Foto: Twitter Torino