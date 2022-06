Il retroscena: Mandragora alla Fiorentina, le cifre. E bonus solo in caso di Champions

Rolando Mandragora è un acquisto molto importante per la Fiorentina, dopo un inseguimento nato circa dieci giorni fa e che vi abbiamo raccontato nei dettagli. Possiamo dare i dettagli: la Juventus incasserà 8,5 milioni per il centrocampista, il Torino ci ha provato ma il vantaggio della Fiorentina è apparso subito consistente.

C’è un bonus di 500 mila euro, sempre per la Juve, ma soltanto in caso di qualificazione Champions da parte della squadra di Italiano. Già organizzate le visite, se non ci saranno intoppi probabilmente sabato.

Foto: Twitter Torino