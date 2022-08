Mancosu al Cagliari: dopo le visite mediche ecco l’arrivo in Sardegna

Come anticipato nei giorni scorsi, Marco Mancosu sta per diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Il calciatore ha concluso le visite mediche intorno all’ora di pranzo ed è poi volato alla volta della Sardegna. Proprio in questi minuti è giunto all’aeroporto di Cagliari. Manca solamente la firma sul contratto che lo legherà al club rossoblù e l’ufficialità.

Foto: Twitter Cagliari