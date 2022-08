Esclusiva: sorpresa Cagliari, in arrivo Marco Mancosu

A volte ritornano, è il caso di Marco Mancosu, trequartista classe 1988 che nel pomeriggio ha risolto il contratto che lo legava alla Spal. E c’è un grande motivazione, Mancosu è ormai a un passo dal Cagliari, siamo gli ultimissimi dettagli. Il ritorno nella sua terra, nel club dove ha avuto inizio la sua carriera, poi in lungo girovagare. Già negli scorsi anni Mancosu aveva sfiorato il ritorno in Sardegna, la sua priorità, soprattutto ai tempi di Lecce. Adesso ci siamo: Marco Mancosu in arrivo a Cagliari, una vera sorpresa.

Foto: Instagram Spal