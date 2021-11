Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato così a DAZN del rapporto con gli arbitri dopo lo sfogo iniziale:

Com’è la relazione con gli arbitri? Cosa si può fare di più? C’è confronto?

“Vengono a parlare, facciamo riunioni e ci dicono di stare attenti con i falli di mano. Noi difensori sembriamo pinguini, ma quella è la regola e va bene. Sui contatti, ogni anno dicono che vogliono dare meno rigori e poi un rigore del genere, su un contrasto normale dove Ibañez non tocca Ibra e Ibra non va nemmeno a calciare. È un contrasto normale tra professionisti. Se ogni volta fischi questo rigore non è più calcio secondo me. Poi il Var richiama l’arbitro, hanno l’aiuto del Var… L’arbitro può sbagliare come noi, ma poi al Var ci sono 5 arbitri e se vieni richiamato qualcosa hai sbagliato”.

Si è fischiato troppo?

“Sì. Io sono uno che guarda tantissimo le statistiche. A fine partite 12 ammonizioni complessive, poi ci paragoniamo alla Premier League. Se vedono un rigore del genere si mettono a ridere. Ogni fallo un’ammonizione. Sono arrabbiato, non voglio mancare di rispetto a nessuno però così secondo me è una presa in giro, soprattutto il rigore di Pellegrini”.

Foto: Twitter Roma