Mancini: “C’era un rigore grosso come una casa su Pellegrini”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato così a DAZN dopo il ko dell’Olimpico contro il Milan:

“Gli episodi li abbiamo visti tutti, anche dal campo. Il rigore di Ibanez non c’era assolutamente. Maresca viene richiamato dal Var e non cambia idea. Noi difensori non possiamo intervenire, non possiamo fare contrasti. Dai il rigore a Ibanez e c’è un rigore grosso come una casa su Pellegrini. Kjaer prende il polpaccio di Pellegrini, è nettissimo”.