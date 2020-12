Mancini: “Sarà difficile compilare la lista per gli Europei. Chi ha fatto le qualificazioni è in vantaggio”

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa dopo i sorteggi di Nations League:

“Chiellini? Mi spiace per l’infortunio di Giorgio che per noi è un uomo e giocatore importante. Avrà la possibilità comunque di recuperare.

Convocazioni agli Europei? Si sono inseriti tanti giocatori. Quelli che si sono qualificati agli Europei sono avvantaggiati ma mancano diversi mesi e tutti devono poter ambire alla lista dei 23. Non sarà semplice compilare la lista per quello che hanno fatto”.

Foto: Twitter Italia