Mancini: “Ho eguagliato Pozzo? Lui è un mito ma ha anche tanti trofei importanti”

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha commentato così il successo sul Galles che è valso il primo posto nel girone ai microfoni di RaiSport:

“Vittoria straordinaria. Meglio di così non si poteva. Avremmo potuto fare un gol in più ma loro si sono difesi tutta la partita. Non era semplice, sono stati bravissimi.

Ho eguagliato Pozzo? Lui è un mito, ha anche tanti trofei importanti. Noi siamo indietro”.

Foto: Twitter VivoAzzurro