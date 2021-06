Italia agli ottavi da prima: Pessina abbatte il Galles. Avremo Ucraina o Austria

Sono iniziate le ultime due gare del girone A di Euro 2020, a Roma si gioca Italia-Galles, a Baku invece si affrontano Svizzera e Turchia.

Parte bene la squadra di Mancini, al quarto d’ora Emerson prova la conclusione ma è centrale e facile per Ward. Un minuto più tardi è Pessina a rendersi pericoloso: conclusione violenta al volo dalla distanza di Toloi che colpisce il centrocampista dell’Atalanta. Ward è reattivo e riesce a neutralizzare.

Al 24′ Bernardeschi ruba un pallone e serve Belotti, l’attaccante del Torino calcia in diagonale dal lato destro dell’area, palla sul fondo con Chiesa che non riesce nel tapin.

Su un calcio d’angolo Gunter salta indisturbato sul primo palo e sfiora la rete del vantaggio per pochi centimetri.

Alla mezz’ora Chiesa riceve sul secondo palo un bell’assist e calcia con violenza incrociando, la palla termina in corner con la deviazione di Ampadu ma forse sarebbe uscita ugualmente.

Al 40′ l’Italia passa su un calcio di punizione affidato a Verratti: sul cross basso taglia alla perfezione Pessina che anticipa Morrell e mette il pallone dove Ward non può arrivare. Finisce 1-0 per gli Azzurri un buon primo tempo all’Olimpico.

Nella ripresa dentro Acerbi e fuori Bonucci, il capitano diventa Marco Verratti. Al 53′ la prima grande emozione, calcio di punizione dai 25 metri, Bernardeschi si incarica della battuta e colpisce il palo alla destra di Ward.

Nei due minuti successivi il Galles sfiora il pari con Ramsey e poi rimane in dieci uomini: espulso Ampadu per un intervento a martello su Verratti. Si susseguono le chance per chiudere la gara, Belotti, Emerson e Toloi ci provano senza esito.

Il Galles in 10 uomini accetta il passivo che gli consente di chiudere secondo il girone per la miglior differenza reti, ma sfiora il pari con Bale, lasciato liberissimo dalla retroguardia azzurra. Finisce 1-0 e l’Italia è prima del girone, Galles secondo. Per gli Azzurri l’avversaria degli ottavi di finale sarà Ucraina o Austria.

A Baku ottimo avvio per la Svizzera di Petkovic, la sblocca Seferovic al sesto minuto con un bel sinistro in diagonale, raddoppia Shaqiri al 26′ con un gran tiro sotto l’incrocio. Sommer salva i suoi in più occasioni dagli assalti della Turchia e si va a riposo sul 2-0 per gli elvetici.

Nella ripresa la squadra di Gunes accorcia le distanze con Kahveci, grande tiro a giro che stavolta supera Sommer.

Ma al 69′ Shaqiri si ritrova davanti a Cakir e lo batte facendo 3-1 per la Svizzera. Purtroppo non basta agli uomini di Petkovic per essere sicura degli ottavi, bisognerà aspettare gli altri gironi per sperare nel passaggio tra le migliori terze. Foto: Twitter VivoAzzurro