Mancini elogia Pafundi: “Ha qualità incredibili. Nella mia lista dei convocati viene prima lui e poi gli altri”

Parole d’elogio per Roberto Mancini nei confronti del giovane trequartista Simone Pafundi dell’Udinese nel corso della conferenza stampa in vista del prossimo impegno della Nazionale italiana contro l’Inghilterra al Maradona di Napoli. Il diciassettenne, classe 2006, è stato convocato dal selezionatore dell’Italia. Le parole del ct: “Prima Pafundi, poi tutto il resto: questa è la mia idea quando scrivo la lista. Ha qualità incredibili, è un ragazzo che ha compiuto adesso 17 anni e la speranza è che possa giocare in Serie A e poi essere un calciatore della Nazionale per i prossimi venti anni. Crediamo molto in lui”.

Foto: Instagram Pafundi