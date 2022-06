Manchester United-Pogba: l’addio è ufficiale. La Juve lo aspetta

Non c’erano dubbi sul divorzio tra Paul Pogba e il Manchester United. Ora c’è anche l’annuncio ufficiale dei Red Devils che perdono per la seconda volga a zero il Polpo. E per la seconda volta la Juve ha deciso di chiudere un’operazione di fondamentale importanza. Una trattativa nata sottotraccia lo scorso 14 dicembre (come raccontato in esclusiva) e che ha avuto una svolta – come anticipato – subito dopo metà maggio. Ora si tratta di aspettare i tempi tecnici e le formalità burocratiche, ma il Polpo è sulla strada del ritorno. Torino bianconera.

Foto: Sito Ufficiale Manchester United