Manchester United, i costi effettivi per l’ingaggio di Amorim: superati i 20 milioni di euro

Dal primo novembre, Ruben Amorim è a tutti gli effetti il nuovo condottiero del Manchester United. Un sogno per il tecnico lusitano, succeduto a Erik ten Hag, che si è liberato dallo Sporting Lisbona grazie alla clausola rescissoria pagata dai Red Devils. Secondo i dati estratti dall’ultimo resoconto finanziario dello United, si evince la grande portata economica dell’operazione. Il club inglese riferisce che l’arrivo di Amorim e dei suoi quattro assistenti è costato 13,2 milioni di euro. Per liberare ten Hag e il suo staff, il club ha dovuto pagare 12,5 milioni di euro. In totale, lo United ha speso 25,7 milioni di euro per l’arrivo del sesto allenatore dal 2013 dopo la partenza di Sir Alex Ferguson. Una cifra importantissima, coerente però con il talento e le aspirazioni dell’allenatore classe ’85. L’inizio della sua avventura è positiva, e il cambio di modulo e di gioco sembra aver attecchito, come ammesso dall’ex Atalanta Højlund.

Foto: X Manchester United