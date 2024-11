Hojlund: “Il sistema di Amorim si addice alle mie caratteristiche”

Il Manchester United ha vinto soffrendo contro il Bodo Glimt. Grande protagonista l’ex Atalanta Rasmus Hojlund che ha così parlato a fine gara: “Una buona partita? Sì e no. È stato un inizio un po’ difficile, ma siamo tornati in partita e abbiamo dimostrato carattere. Vogliamo assicurarci che queste partite non diventino troppo eccitanti. Ma alla fine, conta solo il risultato, giusto?”.

Sull’incoraggiamento di Ruben Amorim a fare un pressing alto: “Mi ha detto di non pensare troppo ai giocatori dietro di me e di concentrarmi solo su quello che posso vedere davanti a me. Lo abbiamo visto con il primo gol”.

Sullo stile di gioco di Ruben Amorim: “Ovviamente ci vorrà del tempo e già vediamo alcuni schemi. Ora per noi è il momento di costruire. Per quanto mi riguarda, questo sistema mi ricorda come giocavo in un 3-4-3 all’Atalanta. Mi si addice bene”.

