Manchester United, gli investimenti di Ratcliffe per ristrutturare Old Trafford

“La casa del Manchester United, fondata 113 anni fa, sta raggiungendo la fine della sua vita naturale. Il club può restaurarla o costruirne una nuova da 2 miliardi di sterline”.

Secondo quanto riportato da The Telegraph tra i primi cambiamenti che vorrebbe apportare Jim Ratcliffe, con un investimento da circa 300 milioni, ci sarebbe il restyling di Old Trafford, per renderlo una struttura che si adegui ai cambiamenti degli altri big club in Europa. L’investimento servirebbe principalmente per migliorare lo stadio e il centro sportivo di Carrington, attuale sede degli allenamenti per dei Red Devils.

Come raccontato nei giorni scorsi, Ratcliffe, fondatore di INEOS è il nuovo azionista del Manchester United e ora possessore del 25% delle azioni B dello United.

Foto: sito ufficiale Manchester United