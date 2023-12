Ratcliffe si presenta: “Qui per un progetto a lungo termine. Vogliamo riportare lo United ai vertici del calcio”

Jim Ratcliffe è il nuovo azionista del Manchester United, che ha ceduto al miliardario britannico il 25% del club, dando così il via ad una nuova era. “Siamo qui per un progetto a lungo termine e riconosciamo che ci attendono molte sfide e duro lavoro, che affronteremo con rigore, professionalità e passione”, ha spiegato il miliardario britannico. “Ci impegniamo a lavorare con tutti nel Club: il Consiglio, staff, giocatori e tifosi – per aiutare a portare avanti il ​​Club. La nostra ambizione comune è chiara: vogliamo tutti vedere il Manchester United tornare al posto a cui apparteniamo, ai vertici del calcio inglese, europeo e mondiale”.

Foto: sito United