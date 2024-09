Manchester City, oggi si apre il processo per le violazioni del Fair Play Finanziario

È arrivato il giorno del processo per il Manchester City che si prepara ad affrontare una sfida extra-campo (alla vigilia del ritorno della Champions League) che potrebbe concludersi anche con una pesante penalizzazione, visto che è accusato di 115 presunte violazioni del Fair Play Finanziario dal 2009 al 2018 e oggi il club inglese dovrà partecipare a un’udienza per difendersi da queste molteplici accuse.

Come riporta il Daily Mail, filtra ottimismo tra i dirigenti del Manchester City hanno detto ai loro giocatori che la società non avrebbe perso il “processo del secolo” contro la Premier League.

Ricordiamo cosa rischia il Manchester City (qui per i dettagli): la sanzione più probabile, sarebbe il pagamento di una multa non inferiore ai 415 milioni di euro, che rappresenterebbe una sorta di compensazione da redistribuire verso gli altri club. Ma non è esclusa, dati alcuni precedenti (Everton e Luton Town), la rimozione di punti. Alcune fonti parlano addirittura di retrocessione o di revoca dei titoli vinti in questi anni. Staremo a vedere.

