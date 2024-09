Fair Play Finanziario, cosa rischia il Manchester City lunedì

Non giungono buone notizia in casa Manchester City. I campioni in carica inglesi compariranno, lunedì 16 settembre, davanti ad una commissione indipendente per via di presunte violazioni del Fair Play Finanziario. A seguito di un’indagine del 2018, i Cityzens sono imputati dall’associazione calcistica britannica di ben 115 violazioni, che fanno riferimento ad un periodo storico lunghissimo, più che decennale. Il verdetto dell’udienza, non dovrebbe arrivare prima del 2025, e il Manchester City potrebbe rischiare grossissimo. La sanzione più probabile, sarebbe il pagamento di una multa non inferiore ai 415 milioni di euro, che rappresenterebbe una sorta di compensazione da redistribuire verso gli altri club. Ma non è esclusa, dati alcuni precedenti (Everton e Luton Town), la rimozione di punti.

Foto: Twitter Manchester City