Manchester City-Arsenal, Balogun va in tribuna: Inter in pressing

Alle ore 17 in Inghilterra c’è in palio la Community Shield tra Manchester City e Arsenal: nemmeno in panchina Folarin Balogun, attaccante dei Gunners da diverso tempo nel mirino dell’Inter. Ve lo stiamo spiegando da giorni, per i nerazzurri è lui la prima scelta per l’attacco e l’ennesima esclusione da parte di Mikel Arteta conferma come il giocatore sia ormai fuori dal progetto tecnico della società inglese. L’Inter resta in pressing.

Foto: Instagram Balogun