Esclusiva: l’Inter torna forte su Balogun, è da sempre la prima scelta

L’Inter è tornata forte su Folarin Balogun. Da sempre è la prima scelta, Scamacca era un’opportunità da cogliere per fare due attaccanti in previsione di una possibile uscita di Joaquin Correa, ma l’Inter non ha mai mollato Balogun, ha intensificato i contatti con l’Arsenal e conta di chiudere per 35 milioni tutto compreso (forse qualcosa in meno…) per regalare un grande attaccante a Simone Inzaghi. I discorsi stanno andando avanti, gli altri attaccanti accostati all’Inter sono delle alternative. Siamo in una situazione molto calda per perfezionare l’affare Balogun.

Foto: Instagram Balogun