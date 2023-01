Maleh al Lecce ben oltre un semplice interesse: confermato l’accordo del pomeriggio!

Youssefh Maleh a Lecce: affare fatto! Immediata conferma rispetto a quanto vi avevamo anticipato nel pomeriggio, ben oltre un semplice interesse tra i tanti nomi che si fanno in questo periodo. Avevamo dato i dettagli, spiegando come il Lecce si sarebbe preparato a chiudere un rapido accordo con la Fiorentina per il centrocampista marocchino classe 1998. La formula era importante e alla fine è stata decisiva. Prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Ora Baroni si appresta a raccogliere un prezioso rinforzo per il centrocampo.

Foto: Twitter Fiorentina