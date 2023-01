Esclusiva: Maleh, il Lecce si prepara a chiudere. La formula

Youssef Maleh si avvicina in modo concreto al Lecce. Dall’interesse con la concorrenza di altri due o tre alla possibilità concreta di chiudere presto, la svolta delle ultime ore può portare agli accordi definitivi. Per il centrocampista marocchino classe 1998 c’è l’apertura della Fiorentina, la formula concordata è prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza del Lecce. Maleh aveva intenzione di giocare di più, gradisce la soluzione in Salento. Foto: Twitter Fiorentina