esterno destro di proprietà dell’Arsenal, 24 anni, ma capace di giocare anche a centrocampo, è molto vicino alla Roma, come raccontato da Gianluigi Longari il 24 dicembre . Il giocatore arriverebbe a Trigoria in prestito oneroso con diritto di riscatto su una valutazione a doppia cifra dell’Arsenal.Il classe 1997 è risultato positivo al test per il Covid-19 insieme a Cedric Soares e Takehiro Tomiyasu, come comunicato oggi dai Gunners. Cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal dal lontano 2003 (quando aveva soli sei anni), ha firmato con il club londinese il suo primo contratto da professionista nel 2014. Maitland-Niles potrebbe arrivare nella Capitale nei primi giorni del 2022. Foto: Instagram Personale Maitland-Niles