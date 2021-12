Maitland-Niles: è lui (dal 24 dicembre) l’obiettivo concreto Roma per la fascia destra

Ainsley Maitland-Niles: è lui l’esterno destro che ha puntato la Roma. Classe 1997, in uscita dall’Arsenal, può giocare sia alto che basso, si lavora con concretezza per il prestito con diritto di riscatto. Non certo una novità di oggi, ma un’anticipazione firmata da Gianluigi Longari la vigilia di Natale e che oggi trova conferme da più fonti. La Roma aveva puntato Diogo Dalot per quella fascia, ma dopo l’avvento di Rangnick al posto di Solskjaer il portoghese ha ritrovato la visibilità che aveva perso. È così la Roma stringe per chiudere l’operazione con l’Arsenal. Il giocatore al momento è indisponibile poiché positivo al Covid-19. FOTO: metro

#Roma interesse anche per Ainsley Maitland-Niles in prestito a gennaio con la possibilità di inserire un diritto di riscatto. Anche l’#Everton segue la situazione del giocatore dell’#Arsenal #AFC confermata anticipazione di @JamesOlley @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) December 24, 2021