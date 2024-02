Macron: “Cena con Mbappé per cercare di trattenerlo? Assolutamente no, lascio che sia la dirigenza del club a lavorare”

Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese e noto tifoso del Paris Saint Germain, è stato intercettato dalla stampa margine dell’inaugurazione del villaggio Seine-Saint-Denis di Parigi, che ospiterà in estate i Giochi della XXXIII Olimpiade. Queste le sue parole ai microfoni dell’Equipe sulla cena organizzata due giorni fa all’Eliseo con Kylian Mbappé, il cui trasferimento al Real Madrid in estate è ormai in dirittura d’arrivo: “È stata una cena per cercare di trattenerlo? No, affatto. Non c’è stata alcuna discussione su questo e lascio che sia la dirigenza del club a lavorare. Era normale che fosse lì, è un grande campione che ha contribuito al cammino della squadra francese in Qatar e ai successi del PSG nelle ultime sette stagioni. Penso che tutti i francesi ammirino questo grande giocatore, ma non c’è stata alcuna discussione.”

Foto: Twitter Paris Saint Germain