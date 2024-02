Kylian Mbappé ha comunicato al PSG che lascerà a fine stagione

La telenovela ora sta per concludersi. E l’inseguimento del Real Madrid può andare a buon fine. Non è una notizia, piuttosto un tormentone, tuttavia dalla Francia (fonte RMC) pochissimi minuti fa hanno comunicato che Kylian Mbappé ha annunciato a Nasser Al-Khelaifi la sua partenza a fine stagione quando scadrà il contratto con il Paris Saint-Germain. Non ci sono contratti firmati, ma il Real resta il grande favorito dopo gli inseguimenti a vuoto nelle ultime sessioni di mercato.

Foto: Twitter Paris Saint Germain