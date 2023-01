Lukic al Fulham: dagli accordi di sabato alla chiusura in arrivo

Sasa Lukic sta per lasciare il Torino, destinazione Fulham. Sabato vi avevamo parlato di una conference call per trovare tutti gli accordi e della quasi impossibilità di trattenerlo dopo l’operazione Ilic. Affare da 10 milioni, Lukic aveva dato apertura totale, adesso sta per essere liberato destinazione Premier League.

Foto: Instagram ufficiale Lukic