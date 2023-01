L’indiscrezione: Lukic al Fulham, oggi call per chiudere

Ivan Juric ha ottenuto Ilic, ma difficilmente tratterrà Sasa Lukic, malgrado i suoi appelli di ieri. Il centrocampista in scadenza nel 2024 sta raggiungendo tutti gli accordi con il Fulham e già in giornata ci dovrebbe essere una call per chiudere. Lo stesso allenatore del Fulham, in mattinata, aveva annunciato di essere vicino a due acquisti. Un indizio, ulteriore conferma che Lukic è sul punto di sbarcare a Londra. Il Torino chiede 15 milioni, ma dovrebbe accontentarsi di una cifra leggermente più basse con l’aggiunta di bonus per liberare Lukic in direzione Fulham.

Foto: Twitter ufficiale Torino