Lukaku prossimo al ritorno: i suoi numeri con l’Inter

Ribadiamo quanto vi abbiamo detto quest’oggi nel tardo pomeriggio: il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è in dirittura d’arrivo. Il centravanti belga dunque è prossimo a vestire nuovamente la maglia nerazzurra, alimentando un amore mai ridimensionato né dissolto nel grigiore delle giornate inglesi vissute dal calciatore con la maglia del Chelsea.

Lukaku ha decisamente vissuto il miglior periodo calcistico e umano della propria carriera nel Belpaese, dove l’affinità con club e ambiente è stata massima e ha portato a ben 64 gol in 95 presenze, numeri notevoli se condensati in appena due stagioni. Grande continuità atletica e di rendimento per il classe ’93, che finalmente esaudirà il proprio desiderio, quello di indossare la maglia che tanto l’ha fatto sentire importante. L’obiettivo delle parti sarà, inevitabilmente, quello di esultare per lo Scudetto, già conquistato nell’annata 2020-2021.

Foto: Twitter Champions League