Lukaku-Inter in dirittura: 8 milioni per il prestito. Il retroscena sui bonus

Romelu Lukaku viaggia velocemente verso l’Inter. Nessuna sorpresa, bisognava andare entro il 30 giugno, si viaggia in perfetta media, anzi in anticipo rispetto alla scadenza. Sia fatta la volontà di Big Rom, operazione da 8 milioni per il prestito. In corso la call conference con il Chelsea per gli ultimi dettagli, possiamo aggiungere alcuni retroscena sui bonus. L’Inter aveva proposto un paio di milioni, ma ci sarà un bonus almeno raddoppiato in caso di conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri.