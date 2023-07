Lukaku e Aubameyang non andranno con la squadra negli Usa

Il Chelsea ha appena pubblicato una foto su Twitter della squadra in partenza per la tournée negli Stati Uniti. Nella foto, però, non ci sono Romelu Lukaku e Pierre-Emerick Aubameyang. Entrambi, infatti, sono fuori dalla lista per questo viaggio dei Blues oltreoceano. Il primo – che torna oggi dalle vacanze – è al centro di una tormentata vicenda di mercato che riguarda Inter e Juve, mentre il secondo ha un’offerta del Marsiglia.

Foto: Twitter Chelsea