Lukaku, lunedì è l’ora del raduno con il Chelsea

Romelu Lukaku è diventato un vero e proprio caso. Il futuro del centravanti belga è ancora tutto da scrivere ma, intanto, il calciatore dovrà rispettare i suoi impegni con il Chelsea, club che ne detiene il cartellino. Così, Lukaku ha fatto sapere al nuovo tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, che lunedì sarà presente in ritiro con i Blues. Lukaku era stato inizialmente convocato dal Chelsea per mercoledì, complice quella che sembrava la rapida evoluzione della trattativa per la sua cessione.

Foto: Instagram Inter