Lukaku è arrivato a Ciampino: che bagno di folla!

Come anticipato negli ultimi giorni, è stata la Roma a vincere la corsa a Romelu Lukaku, con l’attaccante belga che fa così ritorno in Serie A dopo la seconda esperienza all’Inter della scorsa stagione. Romelu Lukaku è appena arrivato a Ciampino. Grande bagno di folla per il suo attesissimo arrivo, presenti tra i 3 e i 4 mila tifosi giallorossi allo sbarco romano di “Big Rom”, dopo una trattativa che è entrata nel vivo nello scorso fine settimana, per poi completarsi nella serata di ieri. Lukaku sarà il nuovo attaccante di Mourinho, farà coppia con Dybala. Adesso i passaggi burocratici prima dell’annuncio.