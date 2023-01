Lukaku cuore neroazzurro: “Questi tifosi sono davvero speciali”

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku non ha mai nascosto di essere felice in maglia neroazzurra. In un estratto dell’intervista rilasciata a Sky Sport, il belga si è espresso così: “I tifosi dell’Inter sono veramente speciali, per me i migliori che ho incontrato. Anche se siamo in difficoltà loro sono sempre lì ad aiutare la squadra. Per me è stata una sorpresa, pensavo fossero ancora arrabbiati con me, ma loro sanno che ho sempre avuto l’Inter nel cuore anche se sono andato via. Ho avuto qualche conversazione con i compagni, a loro ho detto la verità sul perché sono andato via e perché sono tornato. Spero di rimanere anche in futuro, per me l’Inter vale tutto. Adesso devo fare tutto il necessario, assieme alla squadra, perché l’Inter vinca e poi vedremo”

foto: profilo Instagram Inter