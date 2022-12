Lukaku: “Scudetto? È tutto possibile, ci crediamo. Rispettiamo il Napoli, ma non abbiamo paura”

Durante l’intervista concessa a Sky Sport, l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ha così parlato dello Scudetto e della prossima sfida contro il Napoli: “Fino a quando una squadra non ha alzato trofeo tutto è possibile. Questa è la cosa, fin quando uno non ha alzato il trofeo tutto è possibile nel calcio. Se ci credo? Sempre. Per quello giochiamo a calcio, devi credere nell’impossibile. Come la gente dice che è impossibile per noi, vediamo alla fine della stagione la squadra che alza il trofeo e sarà campione. Adesso nessuno ha alzato, siamo ancora lì, mancano ancora 6 mesi. Il campionato finisce il 6 giugno, ragazzi: non siamo ancora al 4 gennaio. Il Napoli? L’allenatore è veramente forte. Spalletti ha fatto un ottimo lavoro dobbiamo dirlo. Hanno giocatori veramente forti, io sono stato fuori e ho visto tante loro partite. Il Napoli è in un bel momento. Sono primi in classifica. Abbiamo rispetto ma non paura”.

Foto: Instagram Inter