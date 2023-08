Lukaku alla Roma: questione di (poco) tempo. E lui non vede l’ora

Romelu Lukaku alla Roma è una storia destinata ad andare in porto definitivamente nelle prossime ore. In fondo, l’aveva pronosticato proprio Lukaku che ieri aveva detto “domani sarò a Roma” per firmare: più chiaro di così… Oggi a Roma non ci sarà, semplicemente perché il club giallorosso sta limando gli ultimi dettagli. C’erano circa tre milioni di distanza tra domanda e offerta, ma gli eccellenti rapporti con i club non creeranno alcun tipo di intoppo. Confermiamo che l’ingaggio di Lukaku dovrebbe essere i 7,5 e gli 8 milioni a stagione. Storia scandita non soltanto dalle parole di Romelu ieri, ma anche dagli eventi in corso da giovedì sera/venerdì mattina in poi: tutt’altro che impossibile il prestito, addirittura secco, che era stato escluso da qualche fonte non più tardi di giovedì sera. Romelu Lukaku e la Roma promessi sposi, in attesa di definire gli ultimissimi dettagli.

Foto: Instagram Inter