Lukaku e la Roma: distanza minima per il via libera al prestito

La sconfitta della Roma a Verona mette ancora più fretta al club giallorosso sulla questione Lukaku. Lo stato maggiore del club è ancora a Londra, l’obiettivo è quello di trovare un rapido accordo sul prestito oneroso. La Roma non vorrebbe spendere più di 5-6 milioni, il Chelsea è a 9-10, ci sono circa tre milioni di differenza che dovrebbero essere colmati in giornata. In questo modo si potrebbe permettere a Lukaku di organizzare il volo per l’Italia. Già, perché sul suo ingaggio non ci sono mai stati grossi dubbi sul fatto che se lo ridurrebbe, in modo da guadagnare – come già raccontato- tra 7,5 e 8 milioni. Adesso bisogna aspettare che Roma e Chelsea raggiungano la totale quadratura per il cartellino.

Foto: Instagram Inter