Romelu Lukaku al Napoli: suona la campanella dell’ultimo giro in modo da consegnare a Conte l’attaccante che aspetta da un paio di mesi. La missione di Manna, che vi avevamo svelato nei giorni scorsi, sta andando nel migliori dei modi e dovrebbe portare al via libera definitivo tra stasera e domani. Operazione dai 30 ai 35 milioni, il pressing con il Chelsea sta portando ai frutti sperati. Ricordiamo che il Napoli ha un accordo totale con Big Rom da mesi, quindi si tratta di andare a dama dopo aver fatto lo sforzo necessario a prescindere dalla posizione di Osimhen. Poi il Napoli penserà agli altri due rinforzi per il centrocampo, intanto è suonata la campanella dell’ultimo giro sulla strada che porta a Romelu Lukaku.

