Conte chiaro, netto e preciso su Lukaku. Ma anche su Buongiorno ha la stessa idea

Quando Antonio Conte è sereno e rilassato, regala perle. La sua conferenza stampa è stato un inno al realismo ma che presto dovrà far rima con ottimismo, sull’onda del lavoro – il suo lavoro – che tende a migliorare (parole dello stratega di Lecce) il rendimento dei calciatori. Anche il peggiore dei bookmakers avrebbe evitato di mettere una quota sulla domanda, inevitabile, che avrebbe coinvolto Romelu Lukaku. E siccome Conte non è tipo da giri di parole, ha confermato la sua enorme stima verso l’attaccante di proprietà del Chelsea. E poi ha aggiunto, elementare Watson, che preferirebbe averlo dalla sua parte che contro. Certo, siamo al passaggio a livello e fino a quando non passa il treno Osimhen per un’altra destinazione dobbiamo avere prudenza. Certo, ci posso provare altri per Romelu (compreso il Milan), ma per Conte è eternamente la soluzione preferita. Esattamente come Buongiorno, abbiamo già raccontato le traiettorie, ma questo è un altro discorso…

foto: Instagram Roma