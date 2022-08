Luis Suarez, addio alla Copa Sudamericana: il Nacional “crolla” contro l’Atletico Goianense

Il Nacional crolla 3-0 in casa dell’Atletico Goianense e viene eliminato ai quarti di finale della Copa Sudamericana. Luis Suarez vede sgretolarsi, in questo modo, la possibilità di mettere la mani sul primo trofeo con la maglia del suo club, sedici anni dopo il ritorno in patria. Dopo l’1-0 del “Gran Parque Centrale”, il Nacional si giocava tutte le chance di rimonta in Brasile. Ci si aspettava una squadra all’assalto, trascinata proprio dal suo numero 9. Al contrario, è andata in scena una prova di forza da parte dei brasiliani, che non hanno consentito agli avversari di siglare neanche un gol. Migliore in campo Luiz Fernando, autore di una doppietta e già match winner dell’andata. Per Suarez, entrato in campo nel corso della ripresa, arriva il primo boccone amaro da digerire dopo il suo ritorno in Uruguay.

Foto: Instagram Luis Suarez