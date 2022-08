Luis Suarez, amaro ritorno a casa: Nacional sconfitto in Coppa Sudamericana

Non è iniziata nel migliore dei modi l’esperienza di Luis Suarez con il Nacional. L’ex Barcellona è sceso in campo in occasione della sfida di Coppa Sudamericana contro l’Atlético Goianiense. L’allenatore l’ha fatto entrare a gara in corso – intorno al 75′ – dopo l’invito da parte dei 34 mila tifosi che, dagli spalti, si sono fatti sentire: “Lucho, Lucho”. Nessuno ha voluto perdersi il ritorno del “Pistolero” al Gran Parque Central, il campo che l’ha visto crescere e su cui è tornato dopo 16 anni trascorsi in Europa. Suarez è entrato determinato a far tutto per evitare la sconfitta dei suoi. Tuttavia, s’è dovuto arrendere di fronte al definitivo 1-0: l’unico gol quello siglato al 23′ da Fernando Moraes Dos Santos. Con la maglia numero 9 regalata dall’argentino Emmanuel Gigliotti, sottolinea Marca, Luis Suarez il fuoriclasse non ha potuto regalare ai suoi tifosi una prestazione all’altezza delle aspettative. Troppo poco il tempo trascorso coi nuovi compagni, ancora tanto lavoro da fare per comprendere, e mettere in pratica, i dettami del tecnico.

Foto: Instagram Luis Suarez