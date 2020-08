Luis Fernandez risponde a Domenech: “Smettila di criticare”

Sta vivendo un “buon” momento social l’ex commissario tecnico della nazionale francese Raymond Domenech. Dopo le critiche indirizzate a Gasperini, l’ex CT dei galletti si è scagliato contro gli allenatori giovani e senza esperienza che hanno tagliato il traguardo delle fasi finali in campo europeo. A difesa di questa “classe” nuova è intervenuto Luis Fernandez, ex tra le altre di Paris Saint Germain, Espanyol e Bilbao, accusando i comportamenti passati di Domenech in termine di moduli:

“Raymond Domenech, per favore, smettila di criticare questi allenatori che meritano tutto il rispetto per il loro lavoro nonostante la loro scelta tattica. Almeno fanno scendere i giocatori dall’autobus per andare ad allenarsi”. Un chiaro riferimento allo stile troppo difensivo del francese.

@RaymondDomenech fait moi plaisir, arrête de critiquer ces entraîneurs étrangers qui meritent tout le respect pour leur travail malgre leur choix tactique. Eux au moins, ils font descendre leurs joueurs du bus pour aller s’entraîner 🙏🤫 — Luis Fernandez (@Fernandez_beIN) August 19, 2020

Foto: Sports Finding