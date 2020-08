Domenech: “Grazie a Gasperini per i cambi nel finale. Tattici italiani? Sono una leggenda”

Raymond Domenech, ex allenatore della Francia, non gradisce – ormai è noto – il calcio italiano, tanto da trovare sempre una “scusa” per attaccare il Belpaese. Dopo Cesare Maldini, Lippi e Ranieri, questa volta è il turno di Gian Piero Gasperini che ieri sera, con la sua Atalanta, ha sfiorato la semifinale di Champions League a cadere negli attacchi del tecnico. Questo il tweet che ha scatenato l’ira dei tifosi: “Bravo al PSG per questa grande emozione e grazie a Gasparini per i suoi cambiamenti a fine partita. Questo dimostra che la leggenda che gli allenatori italiani siano grandi tattici in questa partita rimane una leggenda. Tuchel ha avuto più successo”.

Foto: screen profilo twitter Domenech