Luis Alberto titolare nell’amichevole contro NK Bravo: problema rinnovo risolto. Presto l’ufficialità

Rientrato il caso Luis Alberto. Il Mago che – come vi avevamo raccontato – ha dato tempo l’accordo per il rinnovo di contratto con la Lazio. Nella sera di ieri, però, Luis Alberto aveva mandato un messaggio alla società bianconceleste attraverso una storia Instagram (“C’è un limite in cui la pazienza cessa di essere una virtù”). Le promesse sono state rispettate e a breve arriverà l’ufficialità dell’accordo. E Luis Alberto scenderà regolarmente in campo dal 1′ per l’amichevole che vedrà i biancocelesti affrontare il NK Bravo.

Foto: Twitter Lazio